2.5 milyarlık vurgunda emekli tuğgenerale gözaltı

İzmir'de aylık yüzde 17 faiz vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapan Ocakçı Holding kurucusu eski üsteğmen Sedat Ocakçı (34) ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da (30) aralarında bulunduğu 30 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 28'e ulaştı. Ocakçı Holding'e bağlı şirketlerden Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da gözaltına alındı. Alkan'ın, 2 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. Bu arada drone imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirketin, Yozgat'ta bir arazide göstermelik bir hafriyat çalışması yapıp sadece tabela astığı saptandı. Ayrıca önceki gün eşiyle birlikte Adana'da kiraladığı evde yakalanan holding kurucusu Sedat Ocakçı'nın ise yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmeyi planladığı belirtildi.