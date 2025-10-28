28 EKİM BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR? 28 Ekim Salı kargoların mesai saatleri gündemde!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaklaşırken, bayramın bir önceki günü olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleme, kargo ve lojistik sektörünü, özellikle de kamu kuruluşu olan PTT'yi doğrudan etkilemektedir. Gönderimi veya teslimatı olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 28 Ekim kargo çalışma saatlerini bilmesi ve işlemlerini buna göre planlaması gerekmektedir.
28 Ekim Salı günü kargoların çalışma düzeni firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan kargo firmaları şöyle:
DHL: 28 Ekim Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır.
Sürat Kargo: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olacaktır.
Yurtiçi Kargo: 29 Ekim Çarşamba günü tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 28 Ekim Salı ve 30 ekim Perşembe günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir.