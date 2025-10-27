28 Ekim hastaneler açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim’de hastane, poliklinik ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün tatil uygulaması nedeniyle sağlık kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oldu. Bu sebeple 28 Ekim hastaneler açık mı, kaça kadar açık, poliklinikler hizmet veriyor mu gibi sorular araştırmaların odağında yer alıyor. İşte 28 Ekim'de hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumu;
28 EKİM HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
28 Ekim Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları her zamanki saatinde hizmete açılacak ve saat 13:00'e kadar hizmet verecek.
Öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve saat 13:00 itibarıyla poliklinikler kapanacak ve hasta kabul etmeyecek.
Randevu sisteminde de saat 13:00'e kadar randevular açık olacak.
28 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık ocaklarında da hastanelerde olduğu gibi saat 13:00'e kadar hasta kabulü gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.
29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile sadece hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.