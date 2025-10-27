28 Ekim hastaneler açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim’de hastane, poliklinik ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

28 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocaklarında da hastanelerde olduğu gibi saat 13:00'e kadar hasta kabulü gerçekleştirilecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak.

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile sadece hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Sağlık ocakları ise kapalı olacak.