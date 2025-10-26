28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?

2025 yılı resmi tatiller takvimi pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Salı günü resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar, öğrenciler ve veliler 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte takvim doğrultusunda 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi sorularının yanıtı;
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim günü ise yarım gün resmi tatil kapsamındadır.
Kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim Salı günü öğleden sonra 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği resmi tatil kabul edilmektedir.
28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Salı günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.