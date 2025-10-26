Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:14

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi soruları yanıt arıyor. Öğrenciler ve veliler öğleden sonra ders olacak mı diye merak ederken çalışanlar 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Peki, 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?

2025 yılı resmi tatiller takvimi pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Salı günü resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar, öğrenciler ve veliler 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte takvim doğrultusunda 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi sorularının yanıtı;

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 28 Ekim günü ise yarım gün resmi tatil kapsamındadır.

Kamu kurum ve kuruluşları 28 Ekim Salı günü öğleden sonra 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği resmi tatil kabul edilmektedir.

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Salı günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

28 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler 28 Ekim'de sabah 09:00'dan öğlen 13:00'e kadar hizmet vermeye devam eder.

Saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başladığı için, tüm normal eczaneler kapanır ve sadece nöbetçi eczaneler hizmete devam eder.

ARKADAŞINA GÖNDER
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz