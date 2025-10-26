28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Salı günü kargolar, eczaneler, bankalar, okullar öğleden sonra açık mı?

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Salı günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.