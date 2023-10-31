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Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:21

3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

AA
3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı
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