3 bin 500 engelli öğretmen atanacak

MilliEğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Buna göre, atama için 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 50 ve üzeri puan alanlar 3-7 Nisan'da başvuru, 12-15 Nisan'da ise tercih yapabilecek. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel. meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sürece ilişkin, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her 2 yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak" bilgisini paylaştı.