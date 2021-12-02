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Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:29

3 doz aşılı kişide Omicron varyantı tespit edildi

3 doz aşılı kişide Omicron varyantı tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının (Kovid-19) Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron hızla yayılıyor. İngiltere’den İsrail’e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonu tespit edildi. Ülkedeki Omciron vaka sayısı 3’e yükseldi.

Kovid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den İsrail'e dönen İsrail uyruklu ve 3 doz Pfizer /BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.

OMICRON VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Ülkedeki Omicron vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade eden Bakanlık, İsrail'de 30 kişide daha Omicron şüphesi olduğunu ve söz konusu kişilere yapılan testlerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

VAKALARIN ÇOĞU AŞISIZLARDAN OLUŞUYOR

Söz konusu 30 kişiden 24'ünün aşısız olduğu veya 6 ay önce hastalığı geçirdiği ifade edilerek, 11'inin yakın zamanda yurt dışı seyahatinden döndüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail'de ilk Omicron vakaları, Malavi ve Güney Afrika'dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti.

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3 doz aşılı kişide Omicron varyantı tespit edildi
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