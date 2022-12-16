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Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:13 Son Güncelleme: 16.12.2022 18:17

Kocaeli'ndeki feci kazada 3 genç kız yaşamını yitirmişti: Tanker şoförü tutuklandı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli mevkiinde meydana gelen feci kazada henüz 20'li yaşlarda 3 genç hayatını kaybetti. Kaza sonrası gelen acı haberler, herkesi yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’ndeki feci kazada 3 genç kız yaşamını yitirmişti: Tanker şoförü tutuklandı

Kocaeli Karamürsel İlçesi Ereğli Mahallesi Voltay mevkiinde önceki gün öğle saatlerinde yaşanan feci kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti.

Bölgede bulunan ışıklardan Karamürsel istikametine doğru U dönüşü yapmak isteyen ve Ayşe Gül Yılmaz hakimiyetinde olduğu öğrenilen hafif ticari araca, Gölcük'ten Karamürsel istikametine gitmekte olan Ahmet A. idaresindeki tanker çarptı.

İçerisinde 3 gencin bulunduğu araç adeta hurdaya dönerken, hafif ticari araçta bulunan sürücü Ayşe Gül Yılmaz (24) ile Miray Kesici (20) hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyza Gökgün (20)' de hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen sürücü Ahmet. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'ndeki feci kazada 3 genç kız yaşamını yitirmişti: Tanker şoförü tutuklandı
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