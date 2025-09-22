3 gün önce anne olan Emira alkollü sürücü kurbanı oldu

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi. Hulusi P. yönetimindeki kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan H.M.'nin (33) kullandığı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirdi, kamyonetteki M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı.

İhbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulusi P., gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hilal'in ise 3 gün önce doğum yaptığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.