Giriş Tarihi: 22.9.2025 15:07

3 gün önce anne olan Emira alkollü sürücü kurbanı oldu

İzmir’in 2.70 promil alkollü sürücü Hulusi P. (32) kullandığı kamyonetle H.M.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada 3 gün önce anne olan Suriye uyruklu Emira Hilal (35) hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 8 kişi yaralandı. Hulisi P. gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana geldi. Hulusi P. yönetimindeki kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan H.M.'nin (33) kullandığı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirdi, kamyonetteki M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı.

İhbar üzere bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Hulusi P., gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hilal'in ise 3 gün önce doğum yaptığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

