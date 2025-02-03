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Giriş Tarihi: 3.2.2025 14:26 Son Güncelleme: 3.2.2025 14:28

3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi su bastı!

İstanbul Avcılar'da 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı. Evi göle dönen Esra Irmak, İSKİ ekipleri gelene kadar iki çocuğu ile suyu kovalara doldurarak dışarı çıkarmaya çalıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi su bastı!

Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi saat 13.30 sıralarında su bastı. Kanalizasyon sisteminin arızalanması sonucunda evin içi göle döndü, eşyalar su içerisinde kaldı ve zemin döşemesi kabardı. Dört aylık bir bebeğin, 2 çocuğun ve yakın zamanda by pass ameliyatı geçiren bir hastanın kaldığı evde eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Evini su basan Esra Irmak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nü (İSKİ) aradı. Irmak, İSKİ ekibi gelene kadar iki çocuğu ile evdeki suyu kovalara doldurup dışarı çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen İSKİ ekibi, yaptıkları çalışmalar sonucunda su baskınına neden olan noktada arızayı giderdi.

'4 BUÇUK SAATTİR BU HALDEYİZ'

Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.

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3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi su bastı!
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