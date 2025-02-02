3 milyon araç denetlendi

Yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 498 bin 104 araç ve sürücüye işlem yapıldı.





AĞIR YÜK ARAÇLARI DENETLENDİ

Trafik ekipleri tarafından kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili 424 bin 968 denetim yapıldı. Denetimlerde 135 bin 140 araç ve sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm araçların yüzde 3,2'sini oluşturan kamyon, çekici ve tankerlerin 2024'te meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8'ine karıştığını belirtti.