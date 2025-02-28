3 Müslüman İspanyol 500 yıllık geleneğini yaşatmak için yola çıktı: Yolculukları Mekke’de son bulacak!

'TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 1 AY KALACAKLAR'

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne'nin tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "İspanya'dan at sırtında hac yolculuğu projesi kapsamında, Türkiye Geleneksel Spor Branşları Federasyonu tarafından ve Valiliğimizin de desteklediği bir organizasyonla İspanyol asıllı Müslüman kardeşlerimiz, bugün hac yolculuğu için ilimize teşrif etmiş oldular. Grubun lideri Prof. Abdallah Hernandez, İspanyol asıllı bir Müslümandır. İlginç bir hikayesi var. Bu hikayeye göre Hernandez, eğer bir sınavda başarılı olursa Müslüman olacağını taahhüt eder Allah'a. Sınavı başarınca Müslüman olur. Daha sonra, profesörlük sürecini başarıyla tamamlarsa, o süreçten sonra tıpkı ataları Endülüslerin yaptığı gibi aynı güzergahı takip ederek, atla hac yolculuğu yapacağını taahhüt eder. O da gerçekleşince yola çıkarlar ve yaklaşık 4 aylık bir yoldan sonra, bugün itibarıyla Türkiye'ye giriş yapmış oldular. Ülkemizde yaklaşık 1 ay kalacaklar. 3 atlı ve 1 de lojistik destek için araçla 4 kişilik bir grupla ülkemizde 1 ay kalacaklar. Ramazan sonu ve bayramla birlikte ülkemizden ayrılmış olacaklar ve hac yolculuğu için Suriye üzerinden yolculuğa devam edecekler" dedi.