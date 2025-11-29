3 tonluk sac altında can verdiler: Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Dün sabah meydana gelen feci olayda, kaynak çalışması için hava kazanının içine giren Atay ve Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kaymasıyla altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Sabah saatlerinde aileleri tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alınan cenazeler, gözyaşlarıyla camilere getirildi. Mutlu Atay'ın cenazesi Nokta Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Törene Atay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aile, cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Tekin Omay için Selimözer Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Omay, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.