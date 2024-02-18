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Giriş Tarihi: 18.2.2024 16:48 Son Güncelleme: 18.2.2024 17:02

3 yaşındaki Alparslan Erdoğu’nun feci sonu: Nefes borusuna kaçan lokum

Kütahya’da 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu’nun nefes borusuna lokum kaçtı. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yoğun bakıma alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

DHA
3 yaşındaki Alparslan Erdoğu’nun feci sonu: Nefes borusuna kaçan lokum…

Acı olay 6 Şubat'ta Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu'nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet'te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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3 yaşındaki Alparslan Erdoğu’nun feci sonu: Nefes borusuna kaçan lokum…
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