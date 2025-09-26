3 yaşındaki ikizler kazada can verdi

Konya'da ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer kaza yapan babalarının kullandığı otomobilde can verdi. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Halkapınar İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Erdoğan'ın (30) ile Mehmet Koçer'in (31) kullandığı 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Koçer ve eşi Ayşegül Koçer (23) yaralandı, 3 yaşındaki ikiz çocukları Kayra ve Yiğit Koçer ise hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 2 kişi de kazada yaralandı. Yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.