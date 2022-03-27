Haberler Yaşam Haberleri 30 köpeği zehirlediler
Giriş Tarihi: 27.3.2022

30 köpeği zehirlediler

30 köpeği zehirlediler
Bursa'nın Mudanya ilçesinde son bir ayda meydana gelen köpek ölümleri tepkilere neden oldu. Daha önce zehirlenen 14 köpeğin ölümünün ardından önceki akşam da 16 köpeğin zehirlendiği tespit edildi. 10'dan fazla köpek yaşamını yitirirken 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Aralarında yavruların da olduğu, zehirlenen köpeklerin nefes almaya çalıştığı o anlar, müdahale eden kurtarma timindeki ekipleri bile ağlattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Başkanı Tuncay Meriçli, alınan ilk numunelerden elde edilen bulguların, köpeklerin tavuk etiyle zehirlendiği yönünde olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk!
Son dakika: Burak Elmas'tan kongrede dikkat çeken Fatih Terim açıklaması! "TFF'de masaya yumruk vurdum..."
Bir Rum’un ağzından Atatürk’ün soyağacı
Son dakika: Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok, suni bir panik havası oluşturuldu
Aracın üzerine dev kaya düştü: 4 ölü
"Esselamu Aleyküm" diyerek sözlerine başladı! Zelenskiy İslam dünyasında seslendi: Ukraynalı Müslümanlar...
Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Geçersiz sayılacak! İşte son tarih...
Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
30 köpeği zehirlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA