30 köpeği zehirlediler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde son bir ayda meydana gelen köpek ölümleri tepkilere neden oldu. Daha önce zehirlenen 14 köpeğin ölümünün ardından önceki akşam da 16 köpeğin zehirlendiği tespit edildi. 10'dan fazla köpek yaşamını yitirirken 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Aralarında yavruların da olduğu, zehirlenen köpeklerin nefes almaya çalıştığı o anlar, müdahale eden kurtarma timindeki ekipleri bile ağlattı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Başkanı Tuncay Meriçli, alınan ilk numunelerden elde edilen bulguların, köpeklerin tavuk etiyle zehirlendiği yönünde olduğunu söyledi.