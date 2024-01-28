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Giriş Tarihi: 29.1.2024

30 milyonluk mirasa ortak oldu

Annesinin itirafı ilegerçek babasının Mustafa Yemen olduğunu öğrenen Serpil Yılmaz dava açtı. Yemen’in nüfusuna geçirilen genç kadın, babasından kalan 30 milyonluk mirasa da ortak oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İzmir'de yaşayan Cemile Yılmaz (62), liseye giderken sevgili olduğu Mustafa Yemen'den, 18 yaşında hamile kaldı. Yemen'in ailesi ise evlenmelerine karşı çıktı. Yılmaz, 1980'de dünyaya getirdiği kızı Serpil'i, evlendiği Yusuf Yılmaz'ın nüfusuna kaydettirerek büyüttü. Başka bir kadınla evlenen ve trafik polisi olan Yemen'in de 1997'de kızı Gülşah, ardından da oğlu Kürşat, dünyaya geldi. İstanbul'da görev yapan Mustafa Yemen, 1990'da babasının İzmir'deki cenazesine giderken yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Babasını 3 yaşındayken kaybeden Gülşah Yemen ise büyüdüğünde, etik ve ahlak konularında okul öncesi eğitim veren ve bu konularda kitapları bulunan bir yazar oldu.




ANNESİNİN İTİRAFIYLA ÖĞRENDİ
Gerçeği artık saklamak istemeyen Cemile Yılmaz, 3 yıl önce kızı Serpil'e, biyolojik babasının Yusuf Yılmaz değil, Mustafa Yemen olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan Serpil Yılmaz, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Ödemiş Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkemenin kararıyla mezarı açılan Yemen'e DNA testi yapılınca, Serpil Yılmaz'ın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Nüfus kaydı Mustafa Yemen'e geçirilen Serpil Yılmaz, babasından geriye kalan 30 milyonluk mirasa da ortak oldu. SABAH'a konuşan ve büyük mutluluk yaşadığını söyleyen, "Babama bu dünyada kavuşamadım. Bir kere bile sarılamadım ama DNA testi ile kızı olduğunu kanıtladım. Avukatıma teşekkür ederim" dedi.

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30 milyonluk mirasa ortak oldu
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