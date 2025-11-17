304 konut ve 8 işyeri! TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Seydikemer Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile ilçede yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 işyerinin anahtar teslim töreni Menekşe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Ali Büklü,MHP Seydikemer İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Boğa, belediye meclis üyeleri, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, TOKİ hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"BU KONUTLARI TESLİM ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli konuşmasında, "Milletimizin duası, sizlerin beklentisi olan bu konutları hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TOKİ'nin ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği bu projeler sadece yeni evler değil, güçlü, güvenilir ve yaşanabilir evler inşa etmenin en somut göstergesidir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimize, valimize, ilçemizin dinamiklerine, emek veren tüm kurumlarımıza ve sabırla bekleyen siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN AÇTIĞIMIZ HER KAPI YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz konuşmasına Fethiye'ye 150, Seydikemer'de ise 75 konut ilave oluğunu müjdeleyerek, "Bugün burada açtığımız her kapı aslında yeni bir başlangıçtır. Bizler, bu proje ile Türkiye Yüzyılı hedefimize doğru bir adım daha atıyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destekle Seydikemer'i hak ettiği yerlere taşımak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için durmadan çalışacağız. Bu önemli projenin hayata geçmesinde desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen, ülkemizin her köşesine eser kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Resmî Gazete'de yayınlandı. Arsa TOKİ'ye geçti. Proje ihale ve inşaat süreci böyle başlamış oldu. 2023 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Seydikemer TOKİ projesinin sonuna geldik. 304 adet konut, 8 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladık. Bugün de hak sahibi hemşerilerimize anahtarlarını teslim ediyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yuvalarınızda sağlıkla, mutlulukla oturun. Bugüne kadar Muğla'da toplam 4.900 sosyal konut tamamlandı. 1.941 konutun inşaatı sürüyor. Yeni projelerle birlikte inşallah Muğla genelinde sosyal konut sayısını artıracağız. Yeni TOKİ projeleri için görüşme ve temaslarımız sürüyor. Son olarak, 6.197'si Muğla'da olmak üzere toplam 500 bin konut projesi kapsamında Menteşe'de 5.400, Bodrum'da 500, Milas'ta 200, Köyceğiz'de 47 ve Kavaklıdere'de 50 yeni TOKİ konutu yapacağız. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesi için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni evlerinizde güle güle oturun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun." dedi. Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Aileler yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşarken tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.