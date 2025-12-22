31 Aralık yarım gün mü olacak? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Resmi tatil düzenlemeleri ve yürürlükteki mevzuat esas alındığında 31 Aralık gününe ilişkin tablo şu şekildedir:

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 31 Aralık, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Bu nedenle söz konusu tarihte kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni normal şekilde devam eder ve tam gün mesai uygulanır.

Ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde 31 Aralık günü için "yarım gün tatil" ya da benzeri bir uygulamaya dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan 31 Aralık, iş günü olarak kabul edilmektedir.