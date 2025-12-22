Haberler Yaşam Haberleri 31 Aralık yarım gün mü olacak? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi, okullar kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:04

Yılbaşı tatili için geri sayım sürerken, 2026’ya ilişkin takvim detayları da netleşmeye başladı. Yılbaşına kısa süre kala vatandaşlar, 31 Aralık ile 1-2 Ocak tarihlerinin tatil durumu ve yarım gün olup olmadığı konusunu merak ediyor. 2025-2026 yılbaşı döneminde kaç gün resmi tatil olacağı da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatiline ilişkin detaylar gündemde. 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ile 2 Ocak 2026 Cuma gününün tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Resmi tatil düzenlemeleri ve yürürlükteki mevzuat esas alındığında 31 Aralık gününe ilişkin tablo şu şekildedir:

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 31 Aralık, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Bu nedenle söz konusu tarihte kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni normal şekilde devam eder ve tam gün mesai uygulanır.

Ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde 31 Aralık günü için "yarım gün tatil" ya da benzeri bir uygulamaya dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan 31 Aralık, iş günü olarak kabul edilmektedir.

1 OCAK YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak, Perşembe gününe denk gelmektedir.

Resmi Tatil: 1 Ocak Perşembe günü tam gün resmi tatildir. Okullar, üniversiteler, bankalar ve kamu kurumları kapalı olacaktır.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatilinin Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirme fırsatı arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor:

1 Ocak Perşembe: Resmi Tatil

2 Ocak Cuma: Normal Mesai Günü (Ancak çalışanlar bu günü yıllık izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilir.)

3 Ocak Cumartesi: Hafta Sonu

4 Ocak Pazar: Hafta Sonu

Bu durumda, 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar, Perşembe gününden başlayarak Pazar akşamına kadar toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilirler.

