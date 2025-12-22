31 Aralık yarım gün mü olacak? 1 Ocak Perşembe günü tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatiline ilişkin detaylar gündemde. 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ile 2 Ocak 2026 Cuma gününün tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Resmi tatil düzenlemeleri ve yürürlükteki mevzuat esas alındığında 31 Aralık gününe ilişkin tablo şu şekildedir:
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında 31 Aralık, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Bu nedenle söz konusu tarihte kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni normal şekilde devam eder ve tam gün mesai uygulanır.
Ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde 31 Aralık günü için "yarım gün tatil" ya da benzeri bir uygulamaya dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan 31 Aralık, iş günü olarak kabul edilmektedir.
Yılbaşı tatilinin Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirme fırsatı arayanlar için büyük bir avantaj sunuyor:
1 Ocak Perşembe: Resmi Tatil
2 Ocak Cuma: Normal Mesai Günü (Ancak çalışanlar bu günü yıllık izinlerinden kullanarak hafta sonu ile birleştirebilir.)
3 Ocak Cumartesi: Hafta Sonu
4 Ocak Pazar: Hafta Sonu
Bu durumda, 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar, Perşembe gününden başlayarak Pazar akşamına kadar toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilirler.