31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 2026 Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yılın karşılandığı 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil kabul edilen tek gündür. Ancak Yılbaşı, hafta içi bir güne denk geldiğinde, öncesindeki 31 Aralık'ın mesai durumu ve sonrasındaki iş günü, tatil planlarını belirlemede kritik rol oynar. 2026 yılı için belirlenen takvimde, Yılbaşı'nın hafta içine denk gelmesi, özellikle 4 günlük uzun bir tatil fırsatını gündeme getiriyor.