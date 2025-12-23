Haberler Yaşam Haberleri 31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi? 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi?
2025 yılını uğurlamaya hazırlandığımız şu günlerde, milyonlarca çalışan ve öğrenci yılbaşı tatili planlarını yapmaya başladı. "31 Aralık yarım gün mü, okullar açık mı?" soruları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Resmi tatil takvimine göre merak edilen tüm detaylar netleşti. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe gününü de kapsayan yılbaşı mesai ve okul düzeni hakkında bilmeniz gerekenler.

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala, resmi tatil düzenlemeleri merak konusu oldu. Türkiye'de resmi tatilleri belirleyen kanuna göre yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu yanıtlanıyor. 31 Aralık akşamı öncesinde mesai saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı, özellikle öğrenciler ve kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki tatil durumu.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık tarihi resmi tatil veya "arife" statüsünde olmadığı için yasal olarak yarım gün değildir.

Devlet daireleri, bankalar ve özel şirketler tarih özelinde yeni bir karar almadığı sürece tam gün mesai yapmaya devam edecek.

31 ARALIK'TA OKULLAR AÇIK MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar tam gün açık olacak. Eğitim ve öğretim faaliyetleri normal ders saatlerinde devam edecek. Öğrenciler için yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE: YILBAŞI TATİL KAÇ GÜN?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Tatil Süresi: Yılbaşı tatili yasal olarak 1 gündür.

Takvim Durumu: 2026 yılının ilk günü Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacaktır.

2 Ocak Cuma: Cuma günü tatil değildir. 2 Ocak Cuma günü okullarda ders zili çalacak ve iş yerlerinde mesai devam edecektir.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

