31 Aralık yarım gün mü, okullar tatil mi? 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil mi?

Yeni bir yıla girmeye sayılı günler kala, resmi tatil düzenlemeleri merak konusu oldu. Türkiye'de resmi tatilleri belirleyen kanuna göre yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu yanıtlanıyor. 31 Aralık akşamı öncesinde mesai saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı, özellikle öğrenciler ve kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki tatil durumu.
31 Aralık tarihi resmi tatil veya "arife" statüsünde olmadığı için yasal olarak yarım gün değildir.
Devlet daireleri, bankalar ve özel şirketler tarih özelinde yeni bir karar almadığı sürece tam gün mesai yapmaya devam edecek.
1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Tatil Süresi: Yılbaşı tatili yasal olarak 1 gündür.
Takvim Durumu: 2026 yılının ilk günü Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacaktır.
2 Ocak Cuma: Cuma günü tatil değildir. 2 Ocak Cuma günü okullarda ders zili çalacak ve iş yerlerinde mesai devam edecektir.
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı