31 yıl önce katledilen 21 terör şehidi törenle anıldı

Mardin'in Savur ilçesinin yan yana bulunan Ormancık ve Akyürek köylerinde 31 yıl önce PKK terör örgütünün yaptığı saldırı sonucunda 11'i çocuk, 10'u yetişkin olmak üzere toplamda 21 kişi şehit edilmişti. Ormancık ve Akyürek şehitleri, Savur Kaymakamlığı ve Savur Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı.

Törene Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Hüseyin Yörük, kurum müdürleri, köylüler ve şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitlerin mezarlarının bulunduğu köy mezarlığına kadar yürüyüş yapıldı, ardından şehit mezarlarının başında saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftülüğü görevlisi tarafından okunan Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından ilçe Müftüsü Selahattin Aydın tarafından şehitler için dua yapıldı. Daha sonra Savur Belediyesi tarafından şehitlerin hayrı için törene katılanlara köy taziye evinde mevlit yemeği verildi.

Düzenlenen anma töreni ile ilgili konuşan Savur Kaymakamı Fatih Çevik, "1994 senesinde hain terör örgütü PKK'nın düzenlemiş olduğu köy saldırısında 21 vatandaşımız maalesef şehit olmuştu. Biz her sene olduğu gibi bu sene de bütün ilçe halkımızla birlikte; emniyetimizle, jandarmamızla, kurum müdürlerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte tekrardan onları anmaya, ruhlarını şad etmeye geldik, dualarımızı ettik. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, "Hain terör örgütü PKK tarafından 21 vatandaşımız burada çoluk çocuk, yaşlı, genç, kadın demeden şehit edildiler. Biz her sene olduğu gibi bu sene de onları anmak için burada bulunuyoruz. Onlar için Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Daha sonra onların ruhu için belediyemiz tarafından burada taziye evinde yemek verildi. Rabbimizden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbim onların mekanını cennet eylesin. Bir daha milletimize, devletimize ve insanımıza ve tüm Müslümanlara, tüm İslam âlemine bu türlü felaketleri yaşatmasın, onları bu tür felaketlerden muhafaza eylesin" dedi.

Şehit yakını Faysal İrge, "Acının tarifi yok zaten, hele ki böyle bir acının. 21 kişi; çocuk, büyük, yaşlı, hepsi katledildi, şehit edildi. Allah haklarını bırakmasın. Acılar unutulmuyor ki! Bu acının unutulma imkânı yok. Devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden Allah razı olsun her sene geliyorlar, birlikte şehitlerimizi anıyoruz" dedi.

Şehit yakını Faruk Fidan da, "Allah razı olsun her sene devletimiz bu anma günü yapıyor, mevlit veriyorlar. Yani acı bir olay. Şehit edilenler arasında babam bir de ablam var, erkek kardeşim var. Diğerleri de zaten hepsi benim akrabam. Hepsi bu şekilde şehit düştüler" dedi.