34 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza kurbanı

Kaza saat 23.45 sıralarında Hatıplar Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Güneri idaresindeki 07 LLY 51 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Şahin T. idaresindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Murat Güneri'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşi Dilek Güneri ve otomobil sürücüsü Şahin T. yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.