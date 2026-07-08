36. NATO Zirvesi için Ankara’da üst düzey güvenlik önlemi

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Emniyet Teşkilatı, tüm birimleriyle geniş kapsamlı güvenlik tedbirlerini hayata geçirdi. Zirvenin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapan emniyet personeli, çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

ÇİFTÇİ'DEN GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakârlıkla görevini yerine getirdiğini belirterek, kendilerine tevdi edilen sorumluluğu özveriyle yerine getiren tüm güvenlik personeline kolaylıklar diledi. Çiftçi, paylaşımında görev başındaki personele teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirvenin güvenli, huzurlu ve sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı, güvenlik çalışmalarının kesintisiz devam ettiği vurgulandı.