37 ilin emniyet müdürü değişti… İşte kararnameden öne çıkanlar…

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kapsamlı bir değişim yaşandı. 37 ilin emniyet müdürü değişti. Atamalar arasında en dikkat çeken isimler arasında; kariyerinde bir çok farklı birimde mesai yapan, İstihbarat Başkanlığı görevini de diğer görevlerinde olduğu gibi başarıyla yaptıktan sonra 2023 yılında Bursa İl Emniyet Müdürü olan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu oldu. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Başarıyla görevini yürüten emniyet müdürleri arasındaki Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



Atamalar arasında; geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde başarıyla görev yapmış olan ve İl Emniyet Müdürü olan isimler de bulunuyor. İstanbul Emniyeti'nde mesai yaparken FETÖ ile mücadelede önemli görevler üstlenen ve devlet adına büyük operasyonlarda görev yapmış olan Polis Başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman İl Emniyet Müdürü oldu. Deneyimiyle ve özellikle asayiş suçlarına yönelik başarısıyla tanınan Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün, Ardahan İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İstanbul'da geçmişte çok önemli ve gündem olan konularda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan, polislik tecrübesi ve özverili mesaisiyle bir çok suçun aydınlığa kavuşturulmasında büyük katkısı olan Oğuz Tüzün son olarak Kriminal Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Emniyeti'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan ve çok önemli operasyonların başındaki isim olan Göksel Önder de Ağrı İl Emniyet Müdürü oldu. Göksel Önder, başarıyla yürüttüğü İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinin ardından Narkotik Başkanlığı Yardımcılığı görevine atanmıştı. İstanbul'da geçmiş yıllarda Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak terör örgütlerine yönelik düzenlenen yıldırıcı operasyonları yürüten ve ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürü olan Kayhan Ay da Malatya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Geçmiş yıllarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar başarıyla görev yapan ve İl Emniyet Müdürü olarak atanan bir diğer isim ise Koray Şensoy oldu. Polis Başmüfettişi Koray Şensoy, son kararname ile birlikte Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atandı.