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Giriş Tarihi: 27.08.2026

371 Ahıska Türkü’nün kimlik kartı mutluluğu

371 Ahıska Türkü’nün kimlik kartı mutluluğu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Elazığ'da geçici barınma merkezlerinde ikamet eden Ahıska Türkü ailelerden 371'ine daha evlerinin teslim edildiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çiftçi, ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutları ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ELAZIĞ #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #MUSTAFA ÇİFTÇİ

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371 Ahıska Türkü’nün kimlik kartı mutluluğu
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