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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:45

4 belediye daha AK Parti’ye geçiyor: MKYK toplantısı sonrası rozet takılacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, Türkiye’nin farklı illerinden kadın belediye başkanları AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Öte yandan bugün AK Parti’ye yeni belediye başkanlarının katılması bekleniyor. 3’ü CHP’den, 1’i Yeniden Refah Partisi’nden olmak üzere toplam 4 belediyenin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

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4 belediye daha AK Parti’ye geçiyor: MKYK toplantısı sonrası rozet takılacak
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.

Öte yandan bugün AK Parti'ye yeni belediye başkanlarının katılması bekleniyor. 3'ü CHP'den, 1'i Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere toplam 4 belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ'YE KATILACAKLAR

İzmir'in Foça ilçesinin Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı'nın da bugün AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.

Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

MKYK TOPLANTISI SONRASI ROZET TAKILACAK

AK Parti MKYK toplantısının ardından partiye katılması beklenen belediye başkanlarına rozet takılması planlanıyor.

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İZMİR #KAYSERİ

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4 belediye daha AK Parti’ye geçiyor: MKYK toplantısı sonrası rozet takılacak
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