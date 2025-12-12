4 çocuğunun annesini hayattan kopardı

İstanbul Pendik'te Necip Savaş Demir, 4 çocuğunun annesi olan eski eşi 32 yaşındaki Hilal Aktepe'yi bıçaklayarak öldürdü. Cani koca olayın ardından kayıplara karıştı. Olay, İstanbul Pendik Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak üzerinde bulunan bir evde çarşamba akşamı 20.50 sıralarında gerçekleşti. Necip Savaş Demir (41) 26 HS 350 plakalı araçla boşandığı eşi Hilal Aktepe'nin kirada yaşadığı Pınarlı Sokak'taki eve geldi. Burada eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayan Demir, ardından geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Hilal Aktepe'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunun olduğu öğrenildi. Necip Savaş Demir'in Aktepe'yi sık sık rahatsız ettiği belirtildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında katil yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.