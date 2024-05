4 çocuk annesi ’aile meclisi’ kararıyla öldürülmüştü: 12 kişi tutuklandı

Olay, 2017 yılında, iddialara göre Yıldıztan'ın sevgilisi olduğu M.A. ile evden kaçmasıyla başladı. Bir süre sonra Darıca Polis Merkezi'ne başvuran Yıldıztan, kocası Nihat Yıldıztan tarafından dövüldüğünü ifade etti ve şikayetçi oldu. Polis işlemlerinin ardından Yıldıztan bir kadın sığınma evine yerleştirildi, ancak buradan kendi isteğiyle ayrıldı ve yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde kaldıktan sonra ortadan kayboldu.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yedi yıl boyunca Güneş Yıldıztan'ın yaşadığına dair hiçbir yaşam belirtisi alınamaması üzerine derinlemesine bir soruşturma başlattı. 50'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu ve uzun süren takipler sonucunda cinayet aydınlatıldı. Kocaeli, İstanbul ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

CESEDİNE ULAŞILAMADI

Edinilen bilgilere bilgilere göre, Yıldıztan sığınma evinden ayrıldıktan sonra kocasının yakınları tarafından bulunarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesindeki bir ormanlık alana götürüldü ve burada öldürüldü. Aile meclisi kararına karşı çıkan kardeşlerin olduğu belirtilirken, yedi yıl boyunca kimsenin kayıp başvurusunda bulunmadığı ifade edildi. Kayıp Yıldıztan'ın cesedine ise ulaşılamadı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 12 şüpheli cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden sorgulama sonucu, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.