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Giriş Tarihi: 11.5.2024 15:02 Son Güncelleme: 11.5.2024 15:14

4 çocuk annesi 'aile meclisi' kararıyla öldürülmüştü: 12 kişi tutuklandı

2017 yılından bu yana kayıp olan 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda, cinayetin aile meclisi tarafından alınan infaz kararı sonucu gerçekleştiği ve kadının kocası ve kocasının kardeşleri ile amca oğullarının işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
4 çocuk annesi ’aile meclisi’ kararıyla öldürülmüştü: 12 kişi tutuklandı

Olay, 2017 yılında, iddialara göre Yıldıztan'ın sevgilisi olduğu M.A. ile evden kaçmasıyla başladı. Bir süre sonra Darıca Polis Merkezi'ne başvuran Yıldıztan, kocası Nihat Yıldıztan tarafından dövüldüğünü ifade etti ve şikayetçi oldu. Polis işlemlerinin ardından Yıldıztan bir kadın sığınma evine yerleştirildi, ancak buradan kendi isteğiyle ayrıldı ve yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde kaldıktan sonra ortadan kayboldu.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yedi yıl boyunca Güneş Yıldıztan'ın yaşadığına dair hiçbir yaşam belirtisi alınamaması üzerine derinlemesine bir soruşturma başlattı. 50'den fazla kişinin ifadesine başvuruldu ve uzun süren takipler sonucunda cinayet aydınlatıldı. Kocaeli, İstanbul ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

CESEDİNE ULAŞILAMADI

Edinilen bilgilere bilgilere göre, Yıldıztan sığınma evinden ayrıldıktan sonra kocasının yakınları tarafından bulunarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesindeki bir ormanlık alana götürüldü ve burada öldürüldü. Aile meclisi kararına karşı çıkan kardeşlerin olduğu belirtilirken, yedi yıl boyunca kimsenin kayıp başvurusunda bulunmadığı ifade edildi. Kayıp Yıldıztan'ın cesedine ise ulaşılamadı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 12 şüpheli cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden sorgulama sonucu, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4 çocuk annesi 'aile meclisi' kararıyla öldürülmüştü: 12 kişi tutuklandı
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