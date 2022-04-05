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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 5.4.2022 14:16

4 çocuk babası kazada can verdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
4 çocuk babası kazada can verdi

Gaziantep’te devrilip şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Yaşar Üstündağ hayatını kaybetti.

Gaziantep- Nizip karayolunda meydana gelen kazada, nakliyecilik yapan 47 yaşındaki 4 çocuk babası Yaşar Üstündağ'ın yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Üstündağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aslen Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden olan evlendikten sonra Gaziantep'e yerleştiği ve bir süre bakkallık yaptıktan sonra satın aldığı kamyonetle nakliyecilik yapmaya başladığı öğrenildi.

Yaşar Üstündağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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4 çocuk babası kazada can verdi
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