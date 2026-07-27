Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Bedriye Karaçay'ın (24) bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, kayıp kadının eşi Volkan Karaçay'ın bilgisine başvurdu. Volkan Karaçay polise verdiği ifadesinde, eşiyle birlikte düğüne gittiklerini, daha sonra Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine dönerek tartışma yaşadıklarını, ardından eşinin dışarıya çıkıp taksiye binerek gittiğini beyan etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Bunun üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kadının taksiyle gittiğine dair bir bulguya ulaşamadı. Kayıp kadının annesi adına kayıtlı bir aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edinen ekipler, otomobilin son zamanlarda hangi güzergahta kullanıldığına dair çalışma yaptı.
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TALİHSİZ KADININ CESEDİ ANNESİNİN ARACIYLA TAŞINDI
Yapılan çalışmalarda aracın, Volkan Karaçay kontrolünde kayıp başvurusundan bir gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adreslerinden hareket edip, Sarıyer'deki Ayazağa Ormanına gittiğini, 7 dakika sonra aracın çıkış yaptığını belirledi. Ekipler, şüphe üzerine kadavra ve iz takip köpekleriyle birlikte ormanlık alanda yaptıkları incelemelerde kayıp kadının cesedini battaniyeye sarılı vaziyette buldu.
CESEDİN AYAĞINI HAYVANLAR YEMİŞ
Yabani hayvanlar tarafından bazı noktaları deforme edilmiş ceset, incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
CESET BULUNUNCA İTİRAF GELDİ
Polis ekipleri Volkan Karaçay'ı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli burada verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Yeniden ifade veren şüpheli bu sefer, düğünden döndüklerinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü beyan etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince dairede yapılan "luminol" çalışmalarında da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli eş, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yaptığı yer gösterme işleminin ardından sevk edildiği adliyede dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.