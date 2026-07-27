Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…

CESET BULUNUNCA İTİRAF GELDİ

Polis ekipleri Volkan Karaçay'ı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli burada verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Yeniden ifade veren şüpheli bu sefer, düğünden döndüklerinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü beyan etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince dairede yapılan "luminol" çalışmalarında da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.