Haberler Yaşam Haberleri Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:53 Son Güncelleme: 27.07.2026 12:01

Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…

İstanbul Kağıthane'de eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gündür her yerde kayıp olarak Bedriye Karaçay’ın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu. Türkiye’nin gündemine oturan cinayette 3 çocuk annesi kadının eşi Volkan Karaçay gözaltın alındı. Volkan Karaçay emniyetteki ifadesinde cinayeti satır satır itiraf ederken kan donduran iddialarda bulundu. Ormanda talihsiz kadının cesedinin başına gelenler yürek burkarken cesedin taşınma anı kameralara böyle yansıdı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Bedriye Karaçay'ın (24) bulunmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, kayıp kadının eşi Volkan Karaçay'ın bilgisine başvurdu. Volkan Karaçay polise verdiği ifadesinde, eşiyle birlikte düğüne gittiklerini, daha sonra Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine dönerek tartışma yaşadıklarını, ardından eşinin dışarıya çıkıp taksiye binerek gittiğini beyan etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bunun üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kadının taksiyle gittiğine dair bir bulguya ulaşamadı. Kayıp kadının annesi adına kayıtlı bir aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edinen ekipler, otomobilin son zamanlarda hangi güzergahta kullanıldığına dair çalışma yaptı.

Eşi boğarak katletmişti! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…| Video

TALİHSİZ KADININ CESEDİ ANNESİNİN ARACIYLA TAŞINDI

Yapılan çalışmalarda aracın, Volkan Karaçay kontrolünde kayıp başvurusundan bir gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adreslerinden hareket edip, Sarıyer'deki Ayazağa Ormanına gittiğini, 7 dakika sonra aracın çıkış yaptığını belirledi. Ekipler, şüphe üzerine kadavra ve iz takip köpekleriyle birlikte ormanlık alanda yaptıkları incelemelerde kayıp kadının cesedini battaniyeye sarılı vaziyette buldu.

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CESEDİN AYAĞINI HAYVANLAR YEMİŞ

Yabani hayvanlar tarafından bazı noktaları deforme edilmiş ceset, incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

CESET BULUNUNCA İTİRAF GELDİ

Polis ekipleri Volkan Karaçay'ı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli burada verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Yeniden ifade veren şüpheli bu sefer, düğünden döndüklerinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü beyan etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince dairede yapılan "luminol" çalışmalarında da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli eş, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yaptığı yer gösterme işleminin ardından sevk edildiği adliyede dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CESET TAŞIMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin araçla Sarıyer'deki ormanlık alana gittiği, 7 dakika sonra da dönüşe geçtiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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Eşi boğarak katledip ormanlık alana bırakmıştı! Bedriye Karaçay cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Meğer annesinin aracıyla taşınıp…
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