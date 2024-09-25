4 kanser ilacını daha SGK karşılayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlıkta Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yaparak 4 kanser ilacını karşılama listesine aldı. Meme kanseri olan hastaları tedavi etmek için klasik hormon baskılayıcı ilaçlar ile birlikte kullanılabilen yeni nesil kanser ilaçlarından biri olan Ribosiklib, onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde SGK tarafından karşılanacak. Yüksek riskli kötü huylu tümörlü çocuklar için ikinci basamak tedavi olarak kullanılan antikor Dinutuksimab Beta'nın ücreti SGK tarafından karşılanacak. Ayrıca akciğer kanseri tiplerinde diğer ilaçlarla birlikte oral olarak kullanılan Pirtenidon ve Nintedanib ilaçlarının kullanım kriterleri yeniden belirlenirken, SGK tarafından karşılanması öngörüldü.Gazilerin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri ve diğer iyileştirici araç ve gereçler SGK tarafından karşılanacak. Bu hizmet; sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilme bedeli üzerine 200 bin TL'yi geçmemek üzere yüzde 12 oranında işletme gideri eklenerek fatura edilecek.