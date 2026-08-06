4 katlı bina çöktü: 1 gün önce tahliye edilmişti!

'BİNAYI BİR GÜN ÖNCE BOŞALTMIŞTIK'

Olay yerine gelerek incelemede bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Arkadaşlar, bildiğiniz gibi maalesef üzücü bir hadise var. Allah'tan dün tedbir alınmıştı, bina dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldiği ihbarı zabıtamıza ulaşınca; zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkan yardımcılarımız, polis ve itfaiye ekipleri hep birlikte müdahale etti. Gece bu binayı boşalttık. Saat 03.00'te komşularımızı otellere yerleştirdik. Fakat bugün akşam bina boş ve metruk haldeyken çöktü. Zaten 1988 yapımı bir bina. Karot alınmıştı ancak sonucu henüz gelmemişti. Allah'a şükür içeride herhangi bir insan yok. Kedi ya da köpek de yok. Kimseye zarar gelmeden binanın yıkılmış olması bir şans. Komşularımızın eşyaları kaldı, kimisinin çeyizi kaldı. Buna üzülüyoruz. Ama dua ediyoruz ki can kaybımız ve yaralımız olmadı" ifadelerini kullandı.