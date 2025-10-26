4 kişilik Kanadalı aile bisikletle dünya turunda! ’Türkiye çok güzel’

15 AYDIR YOLDALAR!

15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye'den sonra Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya giderek dünya turunu tamamlayacak. Öte yandan, Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini ise uzaktan eğitim ile aksatmadıklarını ifade etti. Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Vassy Rembeault, "Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa'ya giderek tamamlayacağız. Türkiye çok güzel" diye konuştu.