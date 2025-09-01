8 şehir 10 cinayet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada Paşa Gül tabanca ile Aytunç Keskin'i (47) vurarak öldürdü. Korkunç cinayet Side Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Paşa Gül ile Aytunç Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Paşa Gül yanındaki silahla Keskin'e ateş etti. Vucuduna birden fazla mermi isabet eden Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Yakalanan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ömer Faruk Palili (40) göğsünden bıçaklandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Palili hayatını kaybetti. Olayla ilgili A.S. (42) ve Y.L. (40) tutuklandı.



KİRACI AVM SAHİBİNİ BIÇAKLADI

YOZGAT'TAKİ bir alışveriş merkezinin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan tutan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı. Kızılırmak, Karakoç'u göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli tutuklanırken, evli ve 3 çocuk babası Karakoç'un cenazesi, dün öğlende Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İŞYERİNE SALDIRDILAR

Muş'un Bulanık ilçesinde Halit Taşdemir'e ait iş yerine silahla ateş açıldı. Bu sırada iş yerinde bulunan Taşdemir ile eniştesi Türkmen Özkan hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak- verecek meselesi yüzünden Mehmet Buğdaycı, kayınbiraderi M.B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kız kardeşi ve yeğenlerinin gözü önünde eniştesini öldüren M.B. aranıyor.



HAYVAN OTLATMA YÜZÜNDEN KAVGA

Van'da hayvan otlatma sebebiyle çıkan kavgada A.A isimli kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi kavgasında Mehmet Hıdır Çakmak hayatını kaybetti. Ankara'da Hüdaverdi Tatlıbal, aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken, Kayseri'de de H.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan M.D. kaldırıldığı hastanede öldü. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de park kavgasında Z.K. yaşamını yitirdi.