40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi davasında karar! 15 yıl hapis cezası verildi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu Özpolatlar Sitesinin Bulut ve Gökkuşağı blokları yıkıldı. Enkaz altında kalan 40 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmayı yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi, mühendisi ve statik proje müellifi olduğu belirtilen Hasan Basri Özpolat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Omuriliğinde tespit edilen tümör nedeniyle tutuksuz yargılanan sanık duruşmaya katılmadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları ve avukatları, eylemin taksir kapsamında değerlendirilemeyeceğini, olası kasttan en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini savundu. Sanık avukatı Bekir Reha Şahin ise dosyada yalnızca müvekkilinin yargılanmasının adalet duygusunu zedelediğini, yapı ve ruhsat süreçlerinde sorumluluğu bulunan dönemin belediye yetkililerinin de yargılamaya dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Basri Özpolat'a 15 yıl hapis cezası verirken, bilirkişi raporları doğrultusunda, binanın yapım aşamasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.