41 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yüksek kazanç vadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Giriş Tarihi: 8.10.2025 10:00

41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda, 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerden 206'sı tutuklandı. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

41 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da düzenlendi.

YÜKSEK KAZANÇ VADİYLE DOLANDIRICILIK

Yakalanan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

5 MİLYAR 34 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ

Operasyon sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, yakalanan 271 şüpheliden, 206'sı tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

