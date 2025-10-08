41 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yüksek kazanç vadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

41 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da düzenlendi.
YÜKSEK KAZANÇ VADİYLE DOLANDIRICILIK
Yakalanan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.