41 ilde dolandırıcılık operasyonu: Yüksek kazanç vadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

41 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da düzenlendi.