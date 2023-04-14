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Giriş Tarihi: 14.4.2023 13:56 Son Güncelleme: 14.4.2023 14:31

43 yaşındaki Selvihan evde ölü bulundu

Aksaray’da yaşayan 43 yaşındaki Selvihan Doğancı yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmadığı öğrenilen kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
43 yaşındaki Selvihan evde ölü bulundu

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda 1 çocuk annesi Selvihan Doğancı'dan haber alamayan yakınları, eve geldi.

Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı'yı hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibine bilgi verdi. Ekipler, yapılan müdahale sonucu Selvihan Doğancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğancı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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43 yaşındaki Selvihan evde ölü bulundu
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