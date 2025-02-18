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Giriş Tarihi: 18.2.2025 15:16 Son Güncelleme: 18.2.2025 15:20

45 inşaat işçisinin konakladığı konteynırlar alev alev yandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde inşaat işçilerinin konakladığı konteynerlerde elektrik aksanından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu konteynerlar kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
45 inşaat işçisinin konakladığı konteynırlar alev alev yandı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında çıktı. Yaklaşık 45 işçinin konaklamak için kullandığı konteynerlerde bulunan elektrik tesisatında çıkan yangın kısa sürede tüm alanı etkisi altına aldı. 7 konteynerdan oluşan alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar ve işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Konteynerlar kullanılamaz hale gelirken, yangının mesai saatleri içerisinde çıkması muhtemel bir faciayı önledi.

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45 inşaat işçisinin konakladığı konteynırlar alev alev yandı
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