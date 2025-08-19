4.5 kilodan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Fatih İlçesi Derviş Ali Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. O.Y. ve Y.Ö. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda dört kilo 500 gram Marihuana maddesi, sekiz gram Kokain maddesi, üç bin 500 Marihuana Tohumu, iki hassas terazi, sekiz mermi ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen iki kişiden O.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.