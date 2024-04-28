Mersin polisinin yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 450 milyon TL para trafiği tespit edildi, düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma yaptı. Yasadışı 450 milyon TL para transferi belirlenirken gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.