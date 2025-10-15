47 bin euroluk ameliyatta ölüm

Bulgaristan'da yaşayan ve 1 yıl karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, iddiaya göre sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.'yi telefonla arayıp randevu talep etti. Eşi Kaloyan Mihaylov (46) ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Yordanova'ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi. Tedaviyi kabul eden Yordanova'dan ilaçlı tedavi için 20 bin euro, ameliyat için de 35 bin euro talep edildi. Nisan ayında, 20 bin euro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken, doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirilerek, ameliyat ücreti 12 bin euro artırılarak 47 bin euro talep edildi. Yordanova, 29 Temmuz'da İstanbul'daki özel bir hastanede 22 bin euroluk ilk taksiti ödedikten sonra, 13 saat süren ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Cenaze de kalan 25 bin euronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Aile, defin işlemlerinin ardından suç duyurusunda bulundu.