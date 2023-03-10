473 kişiyi kurtaran göçmene 280 yıl hapis

Yunanistan'ın Girit açıklarında geçen kasımda 473 göçmenin yer aldığı rotadan çıkan tekneyi kontrol ederek kıyıya ulaştıran Mısırlı göçmen H. Elfallah (45), 280 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Girit Adası'nda salı günü görülen duruşmada, Mısırlı balıkçının, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan'a götürerek insan kaçakçılığı yaptığına karar verildi. Elfallah ise savunmasında kötü hava koşulları nedeniyle rotasından sapan ve batma tehlikesi yaşayan tekneyi kontrol ederek kıyıya ulaştırmak zorunda kaldığını söyledi. 15 yaşındaki oğluyla seyahat eden balıkçı hakkında ilk başta 4 bin 760 yıl hapis cezası istendiği bildirildi. Yunanistan'da 2014'te yürürlüğe konan yasa kapsamında insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere, ülkeye götürdükleri göçmen başına 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.Libya'dan yola çıkan ve Suriye, Mısır, Pakistan, Sudan ve Filistin uyruklu göçmenlerin yer aldığı teknenin asıl rotasının İtalya olduğu ama hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak Girit'teki Hanya bölgesi kıyılarına yanaştığı ifade edildi. Öte yandan insan hakları grupları, Elfallah'ın haksız yere suçlu muamelesi gördüğünü ve asıl insan kaçakçılarının yakalanması gerektiğini söyledi. Mısırlı balıkçı ve oğlunun aslında İtalya üzerinden Birleşik Krallık'a (BK) geçmeyi planladığı da aktarıldı. Elfallah'ın diğer oğlunun halihazırda BK'de sığınma başvurusu yaptığı bildirildi.