478 örgüte bin 272 operasyon

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında güvenlik, terörle mücadele, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve göç politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

NATO ÖNLEMLERİ

"Zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma personeli görev aldı. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık."

SUÇ ÖRGÜTLERİ

"478 yeni nesil suç örgütüne bin 272 operasyon yaptık.Yurtdışında da takibimiz sürüyor, 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 veya 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

"Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebin de önlenmesi lazım. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele. Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konu ile kararlıyız. Ünlü ünsüz ayrımı yapılmadan Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı.