4.ALTIN ÖNLÜK SAHİBİNİ BULUYOR! 25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef All Star yarışmasında tempo düşmüyor. Altın önlük mücadelesinde üçüncü önlüğün sahibi Çağatay olurken, yeni bölümde yarışmacılar bu kez dördüncü altın önlük için tezgâh başına geçti. Gün sonunda jüri tarafından en başarılı bulunan tabak, sahibine altın önlüğü kazandıracak. İzleyiciler ise "25 Aralık Perşembe MasterChef'te altın önlüğü kim aldı, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularının yanıtını arıyor.