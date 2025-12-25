Haberler Yaşam Haberleri 4.ALTIN ÖNLÜK SAHİBİNİ BULUYOR! 25 Aralık MasterChef altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 21:05

MasterChef All Star Altın Kupa etabında altın önlük mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Dördüncü altın önlüğün sahibinin belirleneceği 25 Aralık Perşembe akşamı, jüri üyeleri yarışmacılardan ana malzemesi doğal kaya tuzu olan tabaklar hazırlamalarını isteyecek. Zorlu tariflerin yarıştığı, rekabetin giderek arttığı programda yarışmacılar hafta boyunca altın önlüğü kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. İzleyiciler ise “25 Aralık MasterChef’te altın önlüğü kim kazandı, dokunulmazlık hangi takımın oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

MasterChef All Star yarışmasında tempo düşmüyor. Altın önlük mücadelesinde üçüncü önlüğün sahibi Çağatay olurken, yeni bölümde yarışmacılar bu kez dördüncü altın önlük için tezgâh başına geçti. Gün sonunda jüri tarafından en başarılı bulunan tabak, sahibine altın önlüğü kazandıracak. İzleyiciler ise "25 Aralık Perşembe MasterChef'te altın önlüğü kim aldı, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularının yanıtını arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANANLAR

1-SERGEN

2-HASAN

3-ÇAĞATAY

4-

