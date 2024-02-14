5 aşamayı tek tek sıraladı! işte küresel güçlerin aileyi yok etme planı

Denetlenme dediğiniz gibi kaygıyı da aslında bertaraf eden bir şey. Yani güvenliğimden sorumlu aklı selim büyüklerim var, etrafımda. Sınır çizilmesi insanı güvende hissettiremez, onu tamamen kaldırıp "sen ne istiyorsan o olacak" dendiğinde henüz akli olarak yetişkin olmamış, beyin gelişimi açısından, ahlaki gelişim açısından yetişkin olmamış birine fazlaca hak ve yetki verdiğimizde de o sorumluluğu taşıyamayabiliyor. Bu, başlı başına bir kaygı sebebi olsa gerek." ifadeleri ile geleneksel çocuk eğitim metotlarının çağımızda ne denli önemli olduğunu vurguladı.