5 aşamayı tek tek sıraladı! işte küresel güçlerin aileyi yok etme planı

Vav tv ekranlarında yayınlanan "Hayata dokunmak" programına konuk olan Psikiyatr Dr. Mustafa Merter, küresel güçlerin aileyi yok etme ve insanlığı yeniden yapılandırma projesiyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.
5 MADDEDE ANLATTI
Cinsiyetsizlik üzerine gerçekleştirdiği konuşmaları ile tehlikeye dikkat çeken Merter, "Birinci cephe terbiyenin ortadan kalkması, ikinci cephe kadınların erkekleştirilmesi yani anneliğin ortadan kaldırılması, üçüncü cephe baba otoritesinin ortadan kaldırılması, dördüncü cephe her türlü cinsel sapıklıkların teşviki, beşinci cephe yani cinsiyetsiz toplum" cümlesi ile Küresel Güçlerin Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi'ni ifşa etti.
"PROJENİN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİSİ..."
Projenin en önemli ayaklarından birisi olarak çocuklardaki denetlenme mekanizmasının ortadan kalkmasını örnek gösteren Merter, "Ufak yaşlarda birçok genç kız "Avrupa'da tek başıma lise okuyacağım" deyip yurt dışına çıktı. Sınırlar bir şekilde kalktı. Çocuklar her istediğini yapacak bir hak iddia eder duruma geldiler. Çocuk bir şekilde denetlendiği zaman daha dengeli bir şekilde yetişme durumu ortadan kaldırıldı. Neticede şimdi anlıyoruz: Eğer kaygı oranlarında %85 artış varsa çocuktan beklentinin yan etkilerinden bir tanesidir.
Denetlenme dediğiniz gibi kaygıyı da aslında bertaraf eden bir şey. Yani güvenliğimden sorumlu aklı selim büyüklerim var, etrafımda. Sınır çizilmesi insanı güvende hissettiremez, onu tamamen kaldırıp "sen ne istiyorsan o olacak" dendiğinde henüz akli olarak yetişkin olmamış, beyin gelişimi açısından, ahlaki gelişim açısından yetişkin olmamış birine fazlaca hak ve yetki verdiğimizde de o sorumluluğu taşıyamayabiliyor. Bu, başlı başına bir kaygı sebebi olsa gerek." ifadeleri ile geleneksel çocuk eğitim metotlarının çağımızda ne denli önemli olduğunu vurguladı.
"EN ÇOK ORTAYA ÇIKTIĞI TOPLUMLARA ZARAR VERİYOR"
"Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi"nin en çok da ortaya çıktığı toplumlara zarar verdiğini anlatan Merter, şu ifadeleri kullandı:
"Amerikan Psikiyatri Birliği'ni ele geçirdiler. Psikiyatri Birliği'ni ele geçirdikten sonra eşcinselliğin hastalık kategorisinden çıkartılmasını sağlayan Amerika'daki hocalar akşam o karar çıktıktan sonra barda birbirleriyle sohbet eden eşcinseller. Görgü tanıkları var, ele geçirilen bir sistem. Bu çok önemli. Bu husus Türkiye'ye de yansıyor. Sen Türkiye'de bir üniversitede, tarafsız olarak eşcinselliğin psikolojik ve somatik zararları üzerine bir çalışma yapmak istesen yok ederler seni."