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Giriş Tarihi: 2.08.2026 22:41 Son Güncelleme: 2.08.2026 22:46

5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu eski okul binasında sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Göcen’in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği belirtildi.

İHA
5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü Karnım aç oldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Torlaklar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sezgin Göcen'den sevindiren haber geldi. Karapınar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Göcen, Torlaklar Mahallesi'ndeki eski okul binasında bulundu.

5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu


Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Göcen'in, kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği öğrenildi. Göcen, gerekli kontrollerin ardından ailesine kavuşurken, günlerdir endişeyle bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.

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5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu
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