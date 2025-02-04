5 milyarlık vurguna jandarma darbesi: İstanbul ve Manisa merkezli operasyonda 64 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon, İstanbul ve Manisa merkezli olmak üzere Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelilerin haksız kazançla elde ettiği belirlenen 5 milyar Türk lirası değerindeki 590 arsa, 80 konut, 150 banka hesabı, 5 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek ve senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı: "Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım."