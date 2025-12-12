Haberler Yaşam Haberleri 5 Yaşındaki çocuğun çakmak oyunu yangınla bitti
Esenler’de iddiaya göre 6 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan 5 yaşındaki çocuk, çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Evde bulunan 66 yaşındaki babaannesi tarafından dışarı çıkarılan çocuk kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Menderes Mahallesi 355. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan alevler kısa sürede büyüyerek koltuğu sardı. O sırada mutfakta kahvaltı hazırlayan babaanne Fatma Yılmaz (66), torununun seslenmesi üzerine yangını fark etti. Salona koşan Yılmaz, torununu alarak hızla daireden dışarı çıktı.

Panikle binadan çıkan Yılmaz'a çevredeki esnaf ve komşular yardım etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Hastaneden dönen aile bireyleri, çocuklarını ve yakınlarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

"TORUNUMUN DURUMU İYİ"

Yangını anlattığı sırada mutfakta olduğunu belirten Fatma Yılmaz, torununun içeride çizgi film izlediğini söyledi. Torununun kendisini çağırması üzerine salona gittiğini ifade eden Yılmaz, "Torunum beni 'nene gel' diye çağırdı. Kızım geldi sandım. Salona girdiğimde çekyattan alevler çıkıyordu. Çocuğun kolundan tuttum ve hemen dışarı çıktım. Annesi ve babası doktora gitmişti. Dışarı çıkınca bağırarak itfaiyenin aranmasını istedim. Şu anda torunum iyi." dedi.

