5 yaşındaki oğlunu hastane odasında öldüren futbolcuya ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye süper liginde 2008 ila 2009 futbol sezonunda Hacettepespor'da futbol oynayan eski futbolcu Cevher Toktaş, 2020 yılının Nisan ayında 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuk, Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Çocuğunun yanında refakatçi olarak kalan baba bir süre sonra oğlunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istedi. Yoğun bakımda tedavi altına minik Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümün ardından yapılan otopside çocuğun nefes yetersizliği öldüğü tespit edildi.

"ONU HİÇ SEVEMEDİM" DEMİŞTİ

Kasım Toktaş'ın ölümünün 12'inci gününde evden çıkarak emniyete giden baba Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, çocuğunu doğduğu günden beri hiç sevemediğini söylerek yastıkla boğduğunu anlattı.

Yaşananların bir türlü gözünün önünden gitmediğini ifade eden Cevher Toktaş, "Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Toktaş, tutuklandı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Görülen cinayet davasında mahkeme heyeti, Cevher Toktaş'a son sözünü sordu. Toktaş, "Kasım 22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Toktaş ifadesinin devamında "Olay günü belli aralıklarla telefon görüşmeleri yaptım. Hemşireleri aradım. Bu arama kayıtlarına bakıldığında eylemi gerçekleştirecek vaktim yoktu. Rahatsızlanan oğlumun bir süre hastaneye götürmediğim için, yaşadığım vicdan azabı karşısında bedel ödemek istedim" dedi.

AVUKATLARI "YETERLİ DELİL YOK" DEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık Cevher Toktaş, "En güzel kararı vereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.